«Барселона» может купить вингера «Ливерпуля» с ценником 75 млн евро

Атакующий полузащитник Луис Диас, правами на которого владеет «Ливерпуль», может сменить Английскую премьер-лигу на испанскую Ла Лигу. Об этом сообщается на страницах Fichajs.

Оформить трансфер футболиста планирует каталонская «Барселона». Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес лично заинтересован в приглашении Диаса.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Луис провел восемь матчей, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.

Контракт Диаса с мерсисайдцами рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 75 миллионов евро.