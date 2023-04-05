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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» может купить вингера «Ливерпуля» с ценником 75 млн евро

05 Апреля 2023 • 09:45 Комментировать

Атакующий полузащитник Луис Диас, правами на которого владеет «Ливерпуль», может сменить Английскую премьер-лигу на испанскую Ла Лигу. Об этом сообщается на страницах Fichajs.

Оформить трансфер футболиста планирует каталонская «Барселона». Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес лично заинтересован в приглашении Диаса.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Луис провел восемь матчей, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.

Контракт Диаса с мерсисайдцами рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Луис Диас трансферы футбола - лето 2023
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