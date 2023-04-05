Сальтор: «Маунт был доступен на матч с «Ливерпулем», но он только вернулся после травмы»

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Бруно Сальтор объяснил, почему полузащитник Мэйсон Маунт не появился на поле во вчерашнем матче против «Ливерпуля» в Английской премьер-лиге, который закончился вничью 0:0.

«Маунт был доступен на матч с «Ливерпулем», но он только вернулся после травмы. Всегда сложно возвращать игроков на поле после долгого перерыва. Он может играть на разных позициях, Мэйсон является отличным игроком, мы любим его», – сказал Сальтор на пресс-конференции.

Напомним, у Маунта возник конфликт с руководством «Челси» из-за вопроса по новому контракту. Полузащитник может покинуть «пенсионеров» в конце нынешнего сезона.