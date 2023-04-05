«Барселона» хочет купить Хаверца

Нападающий лондонского «Челси» и сборной Германии Кай Хаверц имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании. Как информирует El Nacional, в подписании немецкого футболиста заинтересована каталонская «Барселона».

Переход Хаверца в стан «сине-гранатовых» может быть оформлен в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока в 60 миллионов евро. Он связан трудовыми обязательствами с «пенсионерами» до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Хаверц поучаствовал в 28 поединках, записав на свой счет семь забитых мячей и одну результативную передачу.