​Поттер может заменить Мойеса в «Вест Хэме»

Уволенный из лондонского «Челси» Грэм Поттер может стать главным тренером «Вест Хэма», если руководство «молотобойцев» решится расстаться с шотландским специалистом Дэвидом Мойесом. Слухи об отставке Мойеса ходят уже давно, но каким-то образом ему удается оставаться у руля клуба.

Что касается Поттера, то он уже отклонил предложение возглавить «Лестер», но «Вест Хэм» находится в лучшем положении в турнирной таблице английского чемпионата, и, возможно, способен предложить лучшие условия. Как сообщает издание The Telegraph, ситуация должна проясниться в ближайшие дни.