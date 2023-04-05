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Интерес «Ливерпуля» к Мойсесу Кайседо усиливается

05 Апреля 2023 • 08:12 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
08.04 17:00

«Ливерпуль» намерен пригласить Мойсеса Кайседо из «Брайтона», эквадорский футболист стал одной из главных целей руководства «красных», это стало следствием того, что «Вулверхэмптон» не хочет отпускать своего португальского полузащитника Матеуса Нунеса, который также интересовал «Ливерпуль», сообщает The Mirror.

Напомним, что Кайседо прекрасно показал себя в Катаре в ходе минувшего чемпионата мира, он забил гол Сенегалу и на какой-то момент подарил надежду соотечественникам, что сможет вывести команду в плей-офф. В прошлом выступал также за «Беерсхот» в Бельгии, а также «Индепендьенте дель Валье» у себя на родине. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон Брайтон Мойсес Кайседо Матеус Нунес трансферы футбола - лето 2023 Мойзес Кайседо
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
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