Моуринью может возглавить английский топ-клуб

Лондонский «Челси», отправивший в отставку Грэма Поттера, занимается поиском нового главного тренера. Как сообщает Sky Sports, руководство «пенсионеров» задумалось над возвращением в команду звездного португальского специалиста Жозе Моуринью.

Переговорам может помочь то, что у «Особенного» есть немалый опыт работы в Англии, а также наличие жилья в Лондоне. Кроме того, болельщики «Челси» хорошо относятся к португальцу.

Моуринью дважды тренировал «пенсионеров» - с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год. Под его руководством команда выиграла восемь трофеев.

В настоящий момент Жозе занимает пост главного тренера «Ромы». Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.