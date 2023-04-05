«Вулверхэмптон» хочет Себальоса

Английский «Вулверхэмптон» жаждет заполучить 26-летнего испанского полузащитника Дани Себальоса, который, судя по всему, решил покинуть мадридский «Реал». Не так давно он уже выступал в аренде в лондонском «Арсенале». Как уточняет 90min, «волки» уже составили предложение и сейчас дорабатывают его. Вскоре станет известно, смогут ли стороны договориться.

Напомним, что контракт Себальоса с «Реалом» истекает, а новый клуб предлагать не спешит. Себальос выступает за мадридский клуб с 2017 года, перед этим он несколько лет поиграл за «Бетис». С 2018 года привлекается для выступлений в сборную Испании.