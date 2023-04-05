Ван де Бек может вернуться в родной «Аякс»

Нидерландский «Аякс» пытается убедить Донни ван де Бека, выступающего сейчас за «Манчестер Юнайтед», вернуться в Амстердам. Об этом сообщает Football Insider, но не уточняет подробности.

Напомним, что Донни перебрался в «Манчестер Юнайтед» в 2020 году, но толком так в клубе и не заиграл, в прошлом году его даже отправляли в аренду в «Эвертон». С 2017 года Донни привлекается к выступлениям за сборную Нидерландов, в составе которой провел девятнадцать матчей, но из-за травмы пропустил чемпионат Европы в 2021 году.

В текущем сезоне нидерландский полузащитник сыграл во всего лишь семи матчах.