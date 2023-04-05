Пойет оценил перспективы Мудрика, сравнив украинца с Азаром

Экс-футболист лондонского «Челси» Густаво Пойет поделился мнением о новичке «пенсионеров» Михаиле Мудрике, блекло начавшем свою карьеру в английском топ-клубе.

«Мудрик – это взрывной и очень целеустремленный парень. Это тип футболиста, который умеет менять ситуацию в матче. Он будет выполнять в будущем функции, такие же, как Эден Азар. У этого футболиста огромный потенциал», - передает слова Пойета Evening Standard.

Мудрик перешел в «Челси» и «Шахтёра» в зимнее трансферное окно за 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги украинец принял участие в восьми матчах, в которых отметился лишь одной голевой передачей.