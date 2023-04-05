​Влахович склоняется к трансферу в «Арсенал»

Сербский нападающий Душан Влахович, похоже, покинет туринский «Ювентус», и, скорее всего, мы увидим его в составе лондонского «Арсенала». В прошлом году он отказался перейти в лондонский клуб, предпочтя трансфер как раз «Ювентус», но и «Арсенал» тогда представлял собой чуть другую команду.

Как сообщает FourFourTwo, сейчас среди остальных претендентов на его услуги Влахович отдает предпочтение именно «Арсеналу». Финансовые условия возможной сделки не сообщается, но, напомним, «Ювентус» выложил за него землякам из «Фиорентины» целых 77 миллионов евро, считая бонусы.