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Мэддисон тепло поблагодарил Роджерса

05 Апреля 2023 • 05:33 Комментировать
Лестер
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Нападающий «Лестера» Джеймс Мэддисон красиво попрощался с Бренданом Роджерсом, который был уволен после четырех лет работы с клубом. При Роджерсе «Лестер» выиграл свой первый Кубок Англии и регулярно выступал в европейских турнирах, но в этом году команда скатилась в стан аутсайдеров чемпионата.

- Спасибо, дежурный! Топ-менеджер и отличный чемпионат. Вы особо повлияли на мою карьеру, за что я всегда буду благодарен. Удачи в любом следующем начинании, - цитирует слова Джеймса Мэддисона BBC Sport.

В своем первом после расставания с Роджерсом матче «Лестер» уступил «Астон Вилле». 

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Брендан Роджерс Джеймс Мэддисон
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