Мэддисон тепло поблагодарил Роджерса

Нападающий «Лестера» Джеймс Мэддисон красиво попрощался с Бренданом Роджерсом, который был уволен после четырех лет работы с клубом. При Роджерсе «Лестер» выиграл свой первый Кубок Англии и регулярно выступал в европейских турнирах, но в этом году команда скатилась в стан аутсайдеров чемпионата.

- Спасибо, дежурный! Топ-менеджер и отличный чемпионат. Вы особо повлияли на мою карьеру, за что я всегда буду благодарен. Удачи в любом следующем начинании, - цитирует слова Джеймса Мэддисона BBC Sport.

В своем первом после расставания с Роджерсом матче «Лестер» уступил «Астон Вилле».