Временный тренер «Лестера»: «Показали характер»

В отложенном матче седьмого тура английского чемпионата «Лестер» потерпел очередное поражение, уступив «Астон Вилле», которая несколько дней назад обыграла «Челси» и спровоцировала отставку Грэма Поттера. Временный наставник «Лестера» Адам Садлер прокомментировал события игры.

- Это было непросто, мы оказались в сложной ситуации. Но парни показали характер сегодня вечером, пытаясь добиться результата. Мы составили план на игру и придерживались его. За это я благодарен ребятам. Теперь готовимся к следующему матчу, - цитирует Садлера BBC Sport.

А в следующем матче «Лестеру» снова предстоит сыграть дома - с «Борнмутом».