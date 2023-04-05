Гальярдо предложил свои услуги «Челси»

Аргентинский наставник Марсело Гальярдо готов занять должность главного тренера «Челси».

Лондонский клуб отправил в отставку Грэма Поттера, и теперь занимается поисками нового рулевого. Основными кандидатами на пост во главе «синих» считаются Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике и Маурисио Почеттино. По сведениям издания Independent, вакансия заинтересовала Марсело Гальярдо, который уже предложил «Челси» свои услуги. Преградой может стать одно из требований руководства английского гранда – тренер должен иметь успешный опыт работы в европейских клубах, чем 47-летний специалист пока похвастаться не может.

Марсело Гальярдо более восьми лет возглавлял аргентинский «Ривер Плейт», который покинул в декабре прошлого года.