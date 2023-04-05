Тен Хаг: «Марсьяль очень расстроен»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о проблемах Антони Марсьяля с травмами.

27-летний нападающий регулярно выбывает из строя в связи с повреждениями. В недавнем матче против «Ньюкасла» француз сыграл в Премьер-лиге впервые с января.

«Конечно, такое положение дел его очень расстраивает, – рассказывает тен Хаг о состоянии Марсьяля. – Он постоянно проводит время в тренировочном зале, чтобы набрать форму, но вместо этого он хотел бы выходить на поле. Это также неприятно и для всей команды, и для тренера, поскольку мы всегда хотим, чтобы наши лучшие игроки были доступны», – заявил наставник «Манчестер Юнайтед» в преддверии матча с «Брентфордом».