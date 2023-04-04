«Лестер» проиграл первый матч после ухода Роджерса из-за привоза Ндиди

Во вторник «Лестер» проводил первый матч после отставки Брендана Роджерса и едва не отобрал очки у набравшей форму «Астон Виллы». В середине первого тайма на грани офсайда Олли Уоткинс забил первый мяч. В ответ Харви Барнс технично промчался к воротам и пробил мимо голкипера. Алекс Морено с острого угла зарядил в штангу со страшной силой. На 70-й минуте Кирнан Дьюсбери-Холл подвел «лис», получив два предупреждения подряд. В концовке команды начали играть в открытый футбол, а судьбу матча решила жуткая ошибка Уилфреда Ндиди, который неудачно отдавал назад голкиперу, и Бертран Траоре после перехвата мяча вырвал для гостей победу - 2:1.

Бирмингемцы уже седьмые, соперник - предпоследний.