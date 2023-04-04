«Лестер» проиграл первый матч после ухода Роджерса из-за привоза Ндиди

Во вторник «Лестер» проводил первый матч после отставки Брендана Роджерса и едва не отобрал очки у набравшей форму «Астон Виллы». В середине первого тайма на грани офсайда Олли Уоткинс забил первый мяч. В ответ Харви Барнс технично промчался к воротам и пробил мимо голкипера. Алекс Морено с острого угла зарядил в штангу со страшной силой. На 70-й минуте Кирнан Дьюсбери-Холл подвел «лис», получив два предупреждения подряд. В концовке команды начали играть в открытый футбол, а судьбу матча решила жуткая ошибка Уилфреда Ндиди, который неудачно отдавал назад голкиперу, и Бертран Траоре после перехвата мяча вырвал для гостей победу - 2:1.
Бирмингемцы уже седьмые, соперник - предпоследний.
Протокол игры
|24'Уоткинс Олли (0:1)
|(1:1) Барнс Харви35'
|87'Траоре Бертран (1:2)
Иверсен Даниэль•Кастань Тимоти• 54'Суттар Гарри•Фас Ваут• 89'Кристиансен Виктор•Менди Нампали•Ндиди Уилфред•Дьюсбери-Холл Кирнан 64'• 70'Мэддисон Джеймс85' (Рикарду Перейра II (85') •Варди Джейми76' (Дака Патсон (76') •Барнс Харви
Мартинес Эмилиано•Янг Эшли85' (Динь Люка (85') •Конса Эзри•Мингс Тайрон•Морено Алекс85' (Чамберс Калум (85') •Рамси Джакоб79' (Дуран Джон (79') •Макгинн Джон•Соарес Дуглас•Буэндия Эмилиано•Бэйли Леон85' (Траоре Бертран (85') •Уоткинс Олли
04 апреля. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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