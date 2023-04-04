Де Дзерби поблагодарил Поттера

После того, как на уже бывшего наставника лондонского «Челси» вылили ушаты и ведра критики, вступиться за него решил итальянский специалист Роберто де Дзерби. Он возглавил осенью прошлого года «Брайтон», сменив на этой должности как раз ушедшего в «Челси» Поттера.

- Я очень сожалею, что он остался без работы. Между тем ответственность в таких случаях не только на тренерах. От него я получил очень хорошую команду, с правильным менталитетом, за что благодарен, - цитирует де Дзерби BBC Sport.

Напомним, что Поттер сразу после своей отставки из лондонского клуба отказался возглавить «Лестер».