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Де Дзерби поблагодарил Поттера

04 Апреля 2023 • 23:36 Комментировать

После того, как на уже бывшего наставника лондонского «Челси» вылили ушаты и ведра критики, вступиться за него решил итальянский специалист Роберто де Дзерби. Он возглавил осенью прошлого года «Брайтон», сменив на этой должности как раз ушедшего в «Челси» Поттера.

- Я очень сожалею, что он остался без работы. Между тем ответственность в таких случаях не только на тренерах. От него я получил очень хорошую команду, с правильным менталитетом, за что благодарен, - цитирует де Дзерби BBC Sport.

 Напомним, что Поттер сразу после своей отставки из лондонского клуба отказался возглавить «Лестер»

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роберто де Дзерби Грэм Поттер
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