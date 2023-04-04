Уоткинс забил в шести выездных матчах АПЛ подряд – никто не делал этого с 2017 года

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс вновь поразил ворота соперников в гостевом матче.

27-летний футболист отличился в поединке против «Лестера», открыв счёт на 24-й минуте. Как отмечает Opta, англичанин не уходит с поля без голов уже в шести кряду выездных матчах Премьер-лиги, чего не удавалось никому за последние шесть лет. Последним автором подобной серии был Серхио Агуэро, забивавший за «Манчестер Сити» в семи подряд встречах в период с марта по август 2017 года.

Следить за событиями матча «Лестер» – «Астон Вилла» можно на сайте LiveResult.ru, где ведётся текстовая онлайн-трансляция.