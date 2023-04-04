Хендерсон проводит 350-й матч в АПЛ за «Ливерпуль»

В отложенном матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Челси» принимает дома «Ливерпуль», и это юбилейный, 350-й матч в футболке «Ливерпуля» в АПЛ для Джордана Хендерсона.

Он выступает за команду с 2011 года, то есть является ее старожилом - единственным игроком из нынешнего состава, который представляет клуб уже двенадцать лет. До этого Хендерсон успел поиграть за «Сандерленд» и «Ковентри Сити».

Следить за событиями игры между «Челси» и «Ливерпулем» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.