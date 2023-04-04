Тен Хаг призывает руководство «Манчестер Юнайтед» действовать «безжалостнее» при чистке состава

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассчитывает избавиться от ряда игроков в летнее трансферное окно.

Нидерландский специалист запланировал перестройку состава с продажей игроков, не соответствующих его требованиям, и приглашением на их места более подходящих исполнителей. По сведениям Manchester Evening News, тен Хаг призывает руководство «красных дьяволов» действовать более «безжалостно» в вопросе расставания с некоторыми футболистами. Одним из таковых, как сообщает источник, является действующий капитан команды Гарри Магуайр, которого планируют выставить на продажу.