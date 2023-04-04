«Челси» хочет провести переговоры с 7 тренерами – Нагельсмана нет в списке

Лондонский «Челси» хочет провести переговоры с семью специалистами по поводу назначения на должность главного тренера, об этом сообщает TalkSPORT. По данным источника, в число потенциальных кандидатов входят Маурисио Почеттино, Луис Энрике, Марку Силва и даже Массимилиано Аллегри и Зинедин Зидан, однако стоит отметить, что в списке нет бывшего наставника «Баварии» Юлиана Нагелсмана.

Отмечается, что Почеттино заинтересован, но пока формальных контактов с ним не было.

Владелец столичного клуба Тодд Боули особенно заинтересован в кандидатурах Зидана и Аллегри, но большое значение при принятии решения будут иметь мнения спортивных директоров клуба - Лоуренса Стюарта и Пола Уинстэнли.

Напомним, что 2 апреля «Челси» объявил об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера.