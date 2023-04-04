Роджерс: «У меня была уверенность, что «Лестер» останется в АПЛ»

Экс-наставник «Лестера» Брендан Роджерс высказался после увольнения из команды. 50-летний специалист возглавлял «лис» с 2019 года.

«Мне жаль, что я ушел сейчас, когда до конца сезона осталось немного. У меня была уверенность, что «Лестер» останется в Премьер-лиге. Я всегда буду гордиться победой в Кубке Англии», — приводит слова Роджерса Mirror.

«Лестер» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 25 очков за 28 матчей.

Сегодня, 4 апреля, «Лестер» примет на своем поле «Астон Виллу» в рамках перенесенного матча 7-го тура АПЛ. Начало игры запланировано на 21:45 по мск.