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Тен Хаг сообщил, что Эриксен вернулся в общую группу «Манчестер Юнайтед»

04 Апреля 2023 • 18:20 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
1 1.65 X 4.15 2 5.00
05.04 22:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен вернулся в общую группу. Напомним, хавбек пропустил два месяца из-за травмы лодыжки.

Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг сообщил в беседе с Goal.com, что Эриксен возвращается к тренировкам, теперь ему предстоит набрать необходимую форму.

В текущем сезоне 31-летний датчанин принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет девять результативных передач.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 50 очков за 27 игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРЕНТФОРД
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