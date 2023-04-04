Тен Хаг сообщил, что Эриксен вернулся в общую группу «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен вернулся в общую группу. Напомним, хавбек пропустил два месяца из-за травмы лодыжки.

Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг сообщил в беседе с Goal.com, что Эриксен возвращается к тренировкам, теперь ему предстоит набрать необходимую форму.

В текущем сезоне 31-летний датчанин принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет девять результативных передач.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 50 очков за 27 игр.