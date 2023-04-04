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Звезда «Челси» - на радаре «Барселоны» слухи

04 Апреля 2023 • 17:41 Комментировать

В «Челси» наблюдается перебор игроков, и в летнее трансферное окно клуб наверняка устроит распродажу, учитывая необходимость вписаться в правила финансового fair play. Как сообщает El Nacional, на радаре «Барселоны» оказался Кай Хаверц. При этом отмечается, что фаворитом на трансфер топ-игрока группы атаки является «Бавария».

Кай Хаверц оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 60 миллионов евро. Если брать сезон 2022/2023, то немец забил девять голов в 37 матчах в различных соревнованиях.

Летом Каю Хаверцу исполнится 24 года. За «Челси» он выступает с сентября 2020 года после трансфера из «Байера».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Барселона Кай Хаверц трансферы футбола - лето 2023
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