В «Челси» наблюдается перебор игроков, и в летнее трансферное окно клуб наверняка устроит распродажу, учитывая необходимость вписаться в правила финансового fair play. Как сообщает El Nacional, на радаре «Барселоны» оказался Кай Хаверц. При этом отмечается, что фаворитом на трансфер топ-игрока группы атаки является «Бавария».

Кай Хаверц оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 60 миллионов евро. Если брать сезон 2022/2023, то немец забил девять голов в 37 матчах в различных соревнованиях.

Летом Каю Хаверцу исполнится 24 года. За «Челси» он выступает с сентября 2020 года после трансфера из «Байера».