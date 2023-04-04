«Тоттенхэм» нацелился на Мэддисона с ценником в 55 млн евро

В летнее трансферное окно полузащитник Джеймс Мэддисон наверняка покинет «Тоттенхэм» и пойдёт на повышение. Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, серьёзный интерес к Мэддисону проявляет «Тоттенхэм».

Действующий контракт Мэддисона с «Лестером» рассчитан до средины 2024 года. Портал transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 55 миллионов евро, хотя с учётом истекающего контракта реальная стоимость хавбека может оказаться более низкой.

«Лестер» сейчас занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Если команда вылетит, то Мэддисон может стоить ещё меньше.