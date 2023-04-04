«Реал» выбрал звёздного тренера на замену Анчелотти

По завершению сезона «Реал» может пойти на смену главного тренера. Как сообщает Le 10Sport, в мадридском клубе всё чаще думают о будущем без Карло Анчелотти. По данным источника, в качестве приоритетного кандидата на замену Анчелотти «сливочные» выбрали Юргена Клоппа, который сейчас тренирует «Ливерпуль».

Отмечается, что между «Реалом» и окружением Клоппа уже имели место быть неформальные контакты. Немецкий тренер проводит откровенно слабый сезон с «Ливерпулем», поэтому вариант с его летним уходом исключать нельзя.

Если заполучить Юргена Клоппа «Реал» не сможет, тогда мадридцы переключатся на Зинедина Зидана, который уже работал в клубе.

За что Анчелотти уволят из «Реала»