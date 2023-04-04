Наставник «Манчестер Юнайтед» тен Хаг высказался о продлении соглашения с Шоу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о продлении соглашения с защитником Люком Шоу.

Нидерландский специалист отметил, что это хорошая новость, ведь Шоу является игроком сборной Англии и в этом сезоне проявляет себя неплохо.

«Я думаю, что он отличный левый крайний защитник, но он также может играть и на других позициях, например, как левый центральный защитник, так что он полностью соответствует нашим критериям», - приводит слова тен Хага пресс-служба клуба.

Напомним, что сегодня, 4 апреля, 27-летний футболист, который выступает за «красных дьяволов» с 2014 года, подписал новый контракт до 30 июня 2027 года.