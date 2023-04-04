В прессе продолжают обсуждать поиск «Челси» нового главного тренера. Фаворитами на вакантную должность считаются Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике, с которыми лондонцы уже успели связаться. Также в ближайшие 48 часов «пенсионеры» хотят связаться с Маурисио Почеттино, Оливером Гласнером, Лучано Спаллетти и Рубеном Аморимом, о чём на своих страницах рассказывает The Telegraph.

Отмечается, что в «Челси» обсудили и возможность приглашения Карло Анчелотти, однако пока непонятно, будет ли он считаться кандидатом на эту работу. Итальянца, ныне тренирующего «Реал», ранее слухи связывали со сборной Бразилии.

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