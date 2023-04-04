Раскрыта важная деталь из контракта де Дзерби

Роберто де Дзерби входит в число тренеров, с которыми связывают «Челси». Лондонцы находятся в поиске нового специалиста после решения об отставке Грэма Поттера по причине неудовлетворительных результатов.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в контракте де Дзерби прописана опция выкупа, превышающая 10 миллионов евро. Важно то, что эта опция не работает в течение сезона – её можно активировать только летом. Подписывая договор, де Дзерби не хотел, чтобы его что-то отвлекало по ходу сезона. Сейчас итальянец полностью сосредоточен на работе в «Брайтоне».

Де Дзерби не возглавит «Челси» - названа причина