Инсайдер рассказал о переговорах Нагельсманна с «Челси»

После отставки Грэма Поттера фаворитом на должность главного тренера «Челси» называют Юлиана Нагельсманна, который недавно покинул «Баварию». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо рассказал о текущей ситуации.

«Сближения и контакты между Нагельсманном и «Челси» начались два дня назад. Сейчас продолжаются обсуждения долгосрочного проекта. «Челси» не торопится – варианты с Луисом Энрике и Рубеном Аморимом тоже оцениваются», - написал Романо в социальных сетях.

На текущий момент «Челси» занимает лишь 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Во вторник лондонцы будут принимать «Ливерпуль».