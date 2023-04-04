На днях «Челси» отправил в отставку Грэма Поттера. Теперь «пенсионеры» ищут нового рулевого для команды, и слухи связывают с лондонским клубом целый ряд специалистов. Как сообщает испанское издание AS, «пенсионеры» уже контактируют с Луисом Энрике. Испанец уже несколько месяцев находится без работы – он покинул сборную Испании после чемпионата мира – 2022.

Ранее Луис Энрике говорил, что его привлекает возможность поработать в Премьер-лиге Англии.

На текущий момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице английского чемпионата. Во вторник команда проведёт домашний матч против «Челси». Не пропустите текстовую трансляцию.

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