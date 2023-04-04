Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» контактирует с топ-тренером из Испании слухи

04 Апреля 2023 • 14:59 Комментировать (1)

На днях «Челси» отправил в отставку Грэма Поттера. Теперь «пенсионеры» ищут нового рулевого для команды, и слухи связывают с лондонским клубом целый ряд специалистов. Как сообщает испанское издание AS, «пенсионеры» уже контактируют с Луисом Энрике. Испанец уже несколько месяцев находится без работы – он покинул сборную Испании после чемпионата мира – 2022.

Ранее Луис Энрике говорил, что его привлекает возможность поработать в Премьер-лиге Англии.

На текущий момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице английского чемпионата. Во вторник команда проведёт домашний матч против «Челси». Не пропустите текстовую трансляцию.

«Челси» проведёт собеседования с пятью топ-тренерами – раскрыты имена

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Луис Энрике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Prince of Wales
04 Апреля 2023 в 15:34
Папу Карло возьмут.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.04.23 в 21:45
Борнмут Борнмут
Брайтон Брайтон
4.50 3.65 1.83
Видео
04.04.23 в 21:45
Лестер Лестер
Астон Вилла Астон Вилла
2.48 3.50 2.85
Видео
04.04.23 в 21:45
Лидс Лидс
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.90 3.85 3.95
Видео
04.04.23 в 22:00
Челси Челси
Ливерпуль Ливерпуль
2.55 3.55 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Апреля
14:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» контактирует с топ-тренером из Испании 1 слухи
14:29 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби не возглавит «Челси» - названа причина слухи
14:16 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» бесплатно отпустит Наби Кейта и Окслейда-Чемберлена
14:04 · Англия. Премьер-лига
Между «Манчестер Сити» и «Барселоной» не было контактов по Фати
13:50 · Англия. Премьер-лига
Мудрику приходилось переодеваться в коридоре вместо раздевалки «Челси» 1 слухи
13:06 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» высказались о продлении контракта с Шоу
12:40 · Англия. Премьер-лига
Шоу подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед» официально
11:54 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может купить экс-игрока «Манчестер Сити»
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может купить нового нападающего
11:29 · Англия. Премьер-лига
Тавареш ещё не обсуждал своё будущее с «Арсеналом»
10:49 · Англия. Премьер-лига
Клопп восхищается Маунтом, тренер хочет видеть игрока в «Ливерпуле»
10:22 · Англия. Премьер-лига
Джака высказался о матче против «Ливерпуля» 1
09:51 · Англия. Премьер-лига
Луис Энрике хочет вернуться к работе как можно скорее, испанец мечтает о АПЛ
09:25 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может обменять Зинченко в «Милан» 2
08:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл изъян в Нагельсманне и может отказаться от тренера
Все новости
Рекомендуем