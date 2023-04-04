«Челси» уволил Грэма Поттера и теперь ищет нового рулевого для команды. Поговаривают, что лондонский клуб планирует основательно подойти к выбору нового специалиста. Так, «пенсионеры» планируют провести собеседования с целым рядом тренеров. В числе тех, с кем связывают «Челси», находится и наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби. Впрочем, итальянец откажет лондонцам, если его пригласят на собеседование. Как сообщает Evening Standard, де Дзерби привержен проекту в «Брайтоне».

Во вторник «Челси» проведёт матч Премьер-лиги против «Ливерпуля». Не пропустите текстовую трансляцию.