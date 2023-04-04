В зимнее трансферное окно «Челси» потратил на новичков почти 330 миллионов евро. Как следствие, в команде образовался перебор исполнителей. Футболистам банально не хватало мест в раздевалке, и пока шла реконструкция, Михаилу Мудрику и Нони Мадуэке приходилось переодеваться в коридоре, о чём рассказывает The Athletic.

В то же время отмечается, что некоторые игроки сидели на полу во время командных встреч в «Челси».

Отметим, что за Мудрика «Челси» в январе заплатил большие деньги – 70 миллионов евро. За счёт бонусов заработок донецкого «Шахтёра» может вырасти ещё на 30 миллионов евро.