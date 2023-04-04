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В «Манчестер Юнайтед» высказались о продлении контракта с Шоу

04 Апреля 2023 • 13:06 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
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05.04 22:00

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто прокомментировал продление контракта с английским защитником Люком Шоу до лета 2027 года.

По словам Мерто, в «Манчестер Юнайтед» Шоу смог вырасти в одного из лучших защитников мира, поэтому он прекрасно знаком с задачами, которые ставит перед собой клуб.

«Он добавил лидерские качества к своим другим выдающимся способностям, и мы все с нетерпением ждём возможности увидеть его в футболке «Манчестер Юнайтед» в ближайшие годы», — цитирует Мерто пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Шоу перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Саутгемптона» летом 2014 года за 37,5 миллионов евро. С тех пор защитник провёл в составе манкунианцев 249 матчей, забил четыре гола и отдал 28 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Люк Шоу Джон Мерто
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРЕНТФОРД
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