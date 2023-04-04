Защитник Люк Шоу заключил новое долгосрочное трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед». Контракт между сторонами рассчитан до 2027 года, об этом сообщается на официальном сайте манкунианского клуба.

«Девять лет назад я перешел в этот клуб и рад продлить контракт. Здесь я вырос как футболист. Мы уже добились успеха в нынешнем сезоне, но хотим большего. Я хочу отдать все силы, чтобы стать частью всего этого», - передает слова футболиста пресс-служба «красных дьяволов».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Шоу принял участие в 23 поединках за «МЮ». 27-летний защитник забил один гол, сделал результативный пас и получил пять желтых карточек.