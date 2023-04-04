«Ливерпуль» может купить экс-игрока «Манчестер Сити»

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа может перейти в английский топ-клуб по завершении нынешнего сезона. Как стало известно журналистам Football Insider, в подписании 19-летнего бельгийского хавбека заинтересован «Ливерпуль».

Стоит отметить, что Лавиа пользуется серьезным спросом среди клубов АПЛ. Ранее об интересе к нему заявили «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал».

Ромео перешел в «Саутгемптон» из «Манчестер Сити» летом прошлого года. Сумма сделки составила 12,3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ромео провел 20 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч.