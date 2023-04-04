«Арсенал» может купить нового нападающего

Лондонский «Арсенал» может усилить атакующую линию в летнее трансферное окно. По сообщениям Football Insider, в сфере интересов «канониров» находится форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин. Сумма потенциальной сделки оценивается в 25 миллионов евро.

Доминик присоединился к мерсисайдскому коллективу в августе 2016 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до окончания сезона-2024/2025.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Калверт-Льюин провел 11 поединков, в которых отметился одним забитым мячом. В составе сборной Англии форвард сыграл 11 матчей и забил четыре гола.