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«Арсенал» может купить нового нападающего

04 Апреля 2023 • 11:47 Комментировать

Лондонский «Арсенал» может усилить атакующую линию в летнее трансферное окно. По сообщениям Football Insider, в сфере интересов «канониров» находится форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин. Сумма потенциальной сделки оценивается в 25 миллионов евро.

Доминик присоединился к мерсисайдскому коллективу в августе 2016 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до окончания сезона-2024/2025.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Калверт-Льюин провел 11 поединков, в которых отметился одним забитым мячом. В составе сборной Англии форвард сыграл 11 матчей и забил четыре гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Арсенал Лондон Доминик Калверт-Льюин трансферы футбола - лето 2023
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