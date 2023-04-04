Джака высказался о матче против «Ливерпуля»

Хавбек лондонского «Арсенала» Гранит Джака поделился мнением о предстоящем поединке против «Ливерпуля» в рамках Английской премьер-лиги.

«Без разницы, как складывается сезон «Ливерпуля». Они всегда остаются опасным соперником, против них очень нелегко играть на «Энфилде». Но мы в себе уверены и хотим победить. Приложим все силы для этого. Посмотрим, сможем ли мы набрать три балла», - передает слова швейцарского полузащитника Evening Standard.

Поединок между «Ливерпулем» и «Арсеналом» состоится на «Энфилде» 9 апреля. Перед этой игрой хозяева занимают восьмое место, а «канониры» лидируют в таблице АПЛ.