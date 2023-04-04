Луис Энрике хочет вернуться к работе как можно скорее, испанец мечтает о АПЛ

Бывший тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике хочет поскорее вернуться к своей деятельности. По информации от журналиста Фабрицио Романо, специалист будет готов приступить к новой работе даже до конца нынешнего сезона.

Отметим, что Энрике находится без работы после ухода из сборной Испании после чемпионата мира. Луис теперь хочет возглавить клуб и мечтает о получении места в Английской премьер-лиге.

Напомним, что Энрике является одним из кандидатов на вакантную должность главного тренера в лондонском «Челси», но более приоритетным вариантом для руководства «синих» считается уволенный из «Баварии» Юлиан Нагельсманн.