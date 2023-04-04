«Арсенал» может обменять Зинченко в «Милан»

Защитник сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может сменить клубную прописку грядущим летом. По сведениям Calciomercato, в услугах латераля заинтересован «Милан».

Клубы могут совершить обмен – в Милан отправится Зинченко, а в Лондон переедет француз Тео Эрнандес. Если стороны договорятся, то сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

Александр перешел в «Арсенал» из «Манчестер Сити» летом прошлого года. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Зинченко провел 22 поединка, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.