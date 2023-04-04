«Челси» нашёл изъян в Нагельсманне и может отказаться от тренера

Экс-наставника мюнхенской «Баварии» Юлиана Нагельсманна может не быть в лондонском «Челси». Как стало известно журналистам Sky Sports, «пенсионеры» начали сомневаться в кандидатуре немецкого специалиста из-за его молодого возраста. Юлиану сейчас 35 лет.

Основными конкурентами Нагельсманна на пост главного тренера «Челси» считаются аргентинец Маурисио Почеттино и испанец Луис Энрике.

Напомним, что «Челси» на днях уволил Грэма Поттера из-за неудачных результатов команды в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Лондонский клуб занимает лишь 11-е место в турнирной таблице.