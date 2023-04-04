«Челси» согласовал трансфер полузащитника за 20 млн евро

Перспективный полузащитник «Индепендьенте» Кендри Паес может перебраться в Английскую премьер-лигу. Как информирует Sky Sports, в услугах 15-летнего исполнителя заинтересован лондонский «Челси».

«Пенсионеры» уже провели переговоры и договорились о трансфере игрока. Эквадорский хавбек пополнит ряды английского клуба в 2026 году, когда ему исполнится 18 лет. Сумма сделки оценивается в 20 миллионов евро.

В споре за Паеса «Челси» смог опередить мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

За первую команду «Индепендьенте» Кендри провел три поединки и отметился одним забитым мячом.