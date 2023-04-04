Легенда «Манчестер Юнайтед»: «От работы Конте всё начинает вонять»

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением об отставке итальянского специалиста Антонио Конте с поста главного тренера лондонского «Тоттенхэма».

«Конте настраивался на продуктивную работу в «Тоттенхэме». Он хотел добиться многого с командой, однако со временем все начало вонять. За ним тянется этот шлейф… Именно поэтому я не хотел видеть его в «Манчестер Юнайтед», - передает слова эксперта таблоид Daily Mail.

Об увольнении Конте пресс-служба «Тоттенхэма» объявила 27 марта. В настоящий момент лондонский коллектив занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.