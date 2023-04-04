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Мерсон: «Мне нравится Поттер, но даже я начал терять терпение»

04 Апреля 2023 • 08:18 Комментировать

Экс-форвард сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон высказался насчет отставки Грэма Поттера с поста главного тренера лондонского «Челси».

«Мне нравится Поттер, но даже я начал терять терпение. Отставка – логичный ход со стороны руководства клуба. Грэм после серии поражений пытался находить положительные моменты, но это можно сказать в «Брайтоне», а не в «Челси». Если «синие» так плохо выступают, в этом нет ничего хорошего», - передает слова эксперта Sky Sports.

Поттер занимал пост наставника лондонского коллектива с сентября 2022 года. «Челси» занимает лишь 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Пол Мерсон Грэм Поттер
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