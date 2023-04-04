Тен Хаг призывает руководство «Манчестер Юнайтед» решительнее избавляться от ненужных ему игроков

Нидерландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг призвал руководство клуба решительнее избавляться от ненужных игроков, об этом сообщает Manchester Evening News. Список из нескольких игроков, в который входит и разжалованный «в матросы» бывший капитан Гарри Магуайр, мы уже публиковали.

Напомним, что тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» прошлым летом и уже проявил свою принципиальность в истории с Криштиану Роналду, которого выставили вон прямо в ходе чемпионата мира. Ранее тен Хаг работал с амстердамским «Аяксом», выведя клуб в полуфинал Лиги чемпионов в 2019 году.