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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приглашении Павара

04 Апреля 2023 • 06:43 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что французский защитник Бенжамен Павар находится в подвешенном состоянии - с приходом нового наставника Томаса Тухеля у него нет уверенности в том, что он остается игроком основного состава, и сейчас Павар рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

Одним из них может стать английская Премьер-лига - интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает The Athletic. Условия, даже предварительные, гипотетической сделки, увы, не уточняются. Бенжамен Павар выступает за свой нынешний клуб с 2019 года, ранее он защищал цвета «Штутгарта». 

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