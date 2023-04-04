«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приглашении Павара

Мы уже сообщали о том, что французский защитник Бенжамен Павар находится в подвешенном состоянии - с приходом нового наставника Томаса Тухеля у него нет уверенности в том, что он остается игроком основного состава, и сейчас Павар рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

Одним из них может стать английская Премьер-лига - интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает The Athletic. Условия, даже предварительные, гипотетической сделки, увы, не уточняются. Бенжамен Павар выступает за свой нынешний клуб с 2019 года, ранее он защищал цвета «Штутгарта».