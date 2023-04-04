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«Тоттенхэм» готов побеседовать с Роджерсом

04 Апреля 2023 • 06:36 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» остался без главного тренера, а североирландский специалист Брендан Роджерс остался без работы - и теперь они естественным образом тянутся друг к другу. Как сообщает Football Insider, лондонский клуб рассматривает возможность назначения Роджерса на должность наставника после того, как «шпоры» погнали Антонио Конте.

Напомним, что у Роджерса есть опыт работы с топ-клубом английского футбола - он несколько лет руководил «Ливерпулем», хотя с очень противоречивыми результатами. Также в последние годы Брендан успел поработать, помимо «Лестера», в шотландском «Селтике».  

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Брендан Роджерс
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