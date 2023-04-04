«Арсенал» заинтересован в услугах Тилеманса

Мы уже сообщали о том, что бельгийский полузащитник Юри Тилеманс собирается покинуть «Лестер», в котором он выступает уже несколько лет. Одним из его возможных направлений может стать английская столица и клуб, который имеет наилучшие шансы стать чемпионом Англии по итогам текущего сезона - лондонский «Арсенал».

Как сообщает TeamTalk, представители «канониров» уже провели переговоры с окружением Тилеманса. Их подробности источник, увы, не сообщает.

Ранее Тилеманс, воспитанник «Андерлехта», поиграл, естественно, именно за брюссельский клуб, после чего в 2017 ушел в «Монако», а в 2019 году перебрался в стан «Лестера».