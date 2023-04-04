Поттер не пожелал связываться с «Лестером»

Мы уже сообщали о том, что у уволенного из «Челси» Грэма Поттера тут же появилось предложение от «Лестера», которому также срочно нужен специалист после расставания с Бренданом Роджерсом. Однако Поттер не захотел связываться с «лисами», сообщает Talksport. Переговоры заглохли, еще даже не начавшись.

Ранее, до «Челси», Поттер достаточно успешно тренировал «Брайтон» - собственно, его успехи у руля этого клуба и подвигли боссов «Челси» предложить ему работу. Также в прошлом Поттер тренировал «Суонси» и шведский клуб «Эстерсунд», с которым выиграл единственный трофей в карьере - Кубок Швеции в 2017 году.