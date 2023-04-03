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Игрок «Байера» Фримпонг может перебраться в «Манчестер Юнайтед»

03 Апреля 2023 • 19:40 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
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05.04 22:00

Защитник «Байера» Жереми Фримпонг попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

По сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, «красные дьяволы» уже вступили в переговорный процесс с представителем 22-летнего футболиста из Нидерландов. Источник отмечает, что в услугах Фримпонга заинтересован лично главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 36 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь голов и записал на свой счет девять ассистов.

Контракт Фримпонга с «Байером» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Жереми Фримпонг Байер
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРЕНТФОРД
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