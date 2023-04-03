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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» и «Арсенал» поборются за нападающего из Серии А

03 Апреля 2023 • 17:52 Комментировать

Мексиканский нападающий Ирвинг Лосано, права на которого принадлежат «Наполи», пользуется с спросом в Английской премьер-лиге, информирует Todofichajes.

В услугах 27-летнего форварда заинтересованы три клуба. Речь идет о лондонских «Челси» и «Арсенале», а также «Ньюкасле». Неаполитанцы, в свою очередь, готовы расстаться с Лосано, если за него предложат 50 миллионов евро. Такую сумму готов выложить только «Челси».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии мексиканец провел 26 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи. Контракт игрока с «Наполи» истекает летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
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