«Челси» и «Арсенал» поборются за нападающего из Серии А

Мексиканский нападающий Ирвинг Лосано, права на которого принадлежат «Наполи», пользуется с спросом в Английской премьер-лиге, информирует Todofichajes.

В услугах 27-летнего форварда заинтересованы три клуба. Речь идет о лондонских «Челси» и «Арсенале», а также «Ньюкасле». Неаполитанцы, в свою очередь, готовы расстаться с Лосано, если за него предложат 50 миллионов евро. Такую сумму готов выложить только «Челси».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии мексиканец провел 26 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи. Контракт игрока с «Наполи» истекает летом следующего года.